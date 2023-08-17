Emniyet müdürü gurbetçilere güvenlik önlemi uyarısı

Emniyet müdürü videolu mesajla gurbetçileri güvenlik önlemleri konusunda uyardı

AFYONKARAHİSAR - Yurt dışında yaşayan gurbetçileri ile ünlü Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Emniyet Müdürü Erdal Yanık, dönüş yoluna geçen gurbetçileri videolu mesajla uğurlarken, vatandaşların gurbette geçirecekleri dönemde evleri için güvenlik önlemi almalarını istedi.

Emirdağ ilçesinde gurbetçileri senelik izinlerini bitirerek çalıştıkları Avrupa ülkelerine dönmeye başladı. Gurbetçilerin ilçeden ayrılmaya başlaması ile Emniyet Müdürü Erdal Yanık'da bir videolu mesaj paylaşarak gurbetçilerin dönerken geri bıraktıkları evlerinde özellikle hırsızlık olaylarına karşı güvenlik önlemlerini almalarını istedi. Yanık yayımladığı videolu mesajda, "Cennet vatanımızın özlemiyle yanıp tutuşan, her yaz büyük bir heyecanla akın akın memleketlerine gelen, sınır kapısında bayrağımızı görür görmez gözleri dolan, toprağımızı hasretle öpen, ekmeğini gurbette kazanan Avrupalı Türk Vatandaşlarımız, izin dönüşü yolunuz açık olsun. Hasretle yolunu gözleyen eş, dost ve akrabalarınızın yüzünü güldürdünüz. Hiç bitmesin diye dua ettiğiniz tatilinizin sonuna yaklaştınız. Evlerinize güle güle gidin ve lütfen trafik kuralarına uyun. Bin bir emek ile kazanıp satın aldığınız evlerinizin güvenliği bizlere emanet. Bu noktada gerekli devriye faaliyetlerimizi devam ediyor. Ancak ilçe merkezi ve köylerimiz bu şekilde çok ikamet var. Hatta bazı yerlerde evlerinizin çevresinde başka kalan kimse olmadığı için hırsızlık olaylarının önlenmesi ve sonrasında aydınlatılmasında bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Kamera görüntüsü ve tanık olmaması soruşturmalarımızı zora sokuyor. Bu anlamda lütfen evlerinize güvenlik kamerası ve alarm taktırın. Kapı ve pencerelerinizi sağlam bir panjur sistemi ile kapatın. Evlerinizi yedek anahtarlarını güvendiğiniz birine teslim edin. Bu kişilerden de evlerinizi kontrol etmelerini isteyin. Göklerde şanlı bir şekilde dalgalanan bayrağımızın gölgesinde tekrar buluşmak üzere hoşça kalın" ifadelerine yer verdi.