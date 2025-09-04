Emniyet Müdürlüğü'nden DMD Hastası Çocuğa Doğum Günü Sürprizi

İSKENDERUN İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Duchenne Kas Distrofisi (DMD) kas hastası Fırat Miraç Şeker'e doğum günü sürprizi hazırladı.

İlçede 3 yaşındayken DMD kas hastalığının teşhisi konulan Fırat Miraç Şeker'in gerekli tedavisi için valilik onaylı kampanya oluşturuldu. Toplanması gereken paranın yüzde 17'sine ulaşıldı. Yaşamını sürdürmesi için yurt dışındaki tedavisinin yapılması gereken Fırat Miraç Şeker'e İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus timleri erken doğum günü sürprizi gerçekleştirdi. Motorize yunus timleri Fırat Miraç Şeker'i evinde ziyaret ederek ona doğum günü pastası üfletip sağlıklı yaşam diledi. Başkomiser kıyafetiyle yunus polislerini utangaç şekilde karşılayan Miraç Şeker, daha sonra polis hem pastayı üfledi sonra onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Şeker'in emniyet müdürü Nevzat Güneş'i de görmek istemesi üzerine ekipler hemen Fırat Miraç Şeker ile birlikte emniyet müdürlüğünün yolunu tuttu. Güneş'i ailesiyle makamında ziyaret eden Şeker'e Galatasaray tişörtü hediye edildi. Makam koltuğuna oturan Fırat büyüdüğünde polis olmak istediğini söyledi.

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),