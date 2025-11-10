Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

"CUMHURİYETİMİZİN BANİSİ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87'nci yılında tazimle, rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

HERKES O KELİMENİN ANLAMINI ARATTI

Paylaşımda kullandığı "bani" kelimesi, sosyal medyada dikkat çekti. Kelimenin anlamını bilmeyen birçok kullanıcı, "bani ne demek?" sorusunu Google'da arattı. "Bani" kelimesi, kurucu, inşa eden kişi anlamına geliyor.

İşte Emine Erdoğan'ın o paylaşımı;