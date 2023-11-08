Emekli öğretmenin bahçesindeki tavus kuşu CİMER'e şikayet edildi

Tokat'ın Niksar ilçesinde emekli bir öğretmenin bahçesinde baktığı tavus kuşu, sabahın erken saatlerinde çıkardığı sesten dolayı mahalle sakinlerince CİMER'e şikayet edildi.

Tokat'ın Niksar ilçesi Çepnibey Mahallesinde müstakil bir evde yaşayan emekli öğretmen Ziynet Gökçe'nin bahçesinde beslediği tavus kuşu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet edildi. Gökçe, Garguk adını verdiği Tavus Kuşunun CİMER'e şikayet edilmesinden duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından duyurdu. Çok sevdiği tavus kuşunun mahalleli tarafından CİMER'e şikayet edildiğini iddia eden Gökçe, bir hayvan sever olarak yaşananlardan duyduğu üzüntülü dile getirdi. Tavus kuşunun sabahın erken saatlerinde ötmesinden dolayı ifade edildi.

"Hayvan düşmanlığı olarak düşünüyorum"

Daha önceden de şikayette bulunulduğunu belirten Ziynet Gökçe, "Çocukken bizim evde kitap çok okunurdu, Şehzade Şirazi'nin kitabında tavus kuşları gibi egzotik hayvanlardan bahsedilirdi. Bu durum benim duygu dünyamı etkiledi. Bütün semavi dinlerinde tavus kuşunun bir nazar görevi gördüğünü biliyorum. Yunan mitolojisinde de bu duruma rastladım. Tüylerinden dolayı nazara karşı olduğu söylenir, benimde böylesi şeylere ilgim var. Bende internetten kendime bir tavus kuşu satın aldım. 2016 yılının Aralık ayında aldım, hayvanın isimi Garguk olarak koyduk. 8 yıla yakındır bu hayvana bakıyorum, neden şikayet edildiğini bilmiyorum bu hazımsızlığın ne olduğunu bilmiyorum. Hayvan düşmanlığı olarak düşünüyorum. Devletin bu konu da kararı ne olur bilmiyorum ama bu hayvanı terk etmek istemiyorum. Onu terk etmek ona haksızlık olur, onu hiçe saymak olur. CİMER'e şikayet konusunda bir girişimde bulunmayacağım, daha önceden şikayet edildi. CİMER'in bu konuda ki kararı ne olur bilmiyorum, sosyal medya da destekleyenler çok oldu. Artık mücadele edecek gücüm kalmadı, daha önceden de cami bahçesine girdiği için tekmelendi bu hayvan, kovuldu. Polis ve zabıta ekipleriyle beraber bu hayvanı yakalayıp getirdik. Hayvan ve insan ayrımına bakmıyorum. İkimizde canlıyız sokakta ki hayvanlara sahip çıkmalıyız. Hayvan severlerin hayvanlara sahip çıkması gerekiyor" Şeklinde konuştu. - TOKAT