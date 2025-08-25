Emekli Mühendisin Kolonya Koleksiyonu Müze Olmayı Bekliyor

İZMİR'de emekli elektrik mühendisi Ünal Çınar (69), 1886'dan bu yana üretilen 3 bine yakın kolonya şişesini koleksiyonunda buluşturdu. Çınar'ın 25 yıl önce bir ev hediyesi ile başlayan bu merakı bugün müze hayaline dönüştü.

Emekli elektrik mühendisi Ünal Çınar, 1886'dan günümüze kadar üretilen birçok çeşit kolonya ve şişesini elinde bulunduruyor. 10 yaşından itibaren kibrit kutusu, çakmak, kitap, rozet gibi koleksiyon gibi eşyaları biriktirmeye başlayan Çınar, 25 yıl önce ise bir arkadaşının kendisine ev hediyesi olarak getirdiği kolonyanın şişesi ile koleksiyonculuğa başladığını söyledi. Ünal Çınar, şu anda elinde arabadan bebeğe kadar 3 bine yakın farklı kolonya şişesi ve 160 çeşit farklı kolonyanın bulunduğunu söyledi. Nadiren bulunan ve geçmişten günümüze kadar neredeyse tüm kolonyaların koleksiyonunda yer aldığını belirten Çınar, bunları şehir şehir gezerek antika pazarlarından bulup biriktirdiğini ifade etti. Ünal Çınar, en eskisi kolonyasının 1886'da yapılan lavanta kokulu kolonya olduğunu belirterek, günümüze kadar gelen tüm kolonya çeşitlerini biriktirdiğini söyledi.

'KOLONYA ŞİŞELERİNDEN BİR MÜZE OLMASINI İSTİYORUM'

Lavanta, yasemin, şipir, buket, isot gibi birçok çeşit kolonyanın elinde bulunduğunu söyleyen Çınar, " İzmir'e has kolonya altın damla, Balıkesir'in beyaz zambak kolonyası, Balıkesir Sındırgı'nın çam kolonyası, Düzce'nin ise tütün kolonyası meşhurdur. Tüm bunlar da bu koleksiyonumda bulunuyor. At arabası, gemi, çocuk figürlerinin yanı sıra çeşitli taşıt araçları gibi objelerden kolonya şişelerim mevcut. Tüm bunları zaman içinde biriktirdim ancak asıl amacım müze kurmak" diye konuştu.

1925'te Hasan Şevki Bey tarafından Hassan Milli Kolonya Fabrikası kurulduğunu hatırlatan Ünal Çınar, "Atatürk'e hediye olarak buradan kutulu kolonya gönderilmiş. Dünyada sadece 3 tane bu kolonya kutusundan var, biri de bende" dedi.