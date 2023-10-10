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Elazığ'da Yaralı Baykuşlar Koruma Altına Alındı

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından doğada yaralı halde bulunan baykuşlar, koruma altına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevleri sırasında uçmakta güçlük çeken baykuşları fark ederek, yaralı hayvanları Doğu Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti. Yaralı baykuşlar, tedavileri tamamlandıktan sonra tekrar doğaya salınacak.