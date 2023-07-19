Elazığ'da Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Elazığ'da yolun karşısına geçmeyen çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı adam, hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Bünyamin Özkan'a (85), H.K. idaresindeki 23 ADZ 216 plaka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaşlı adam ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve tedavi altına alınan Özkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ