Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri görüntülendi

Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri, tarihi Harput Mahallesinde görüldü. Kentte rakımın çok yüksek olduğu bölgelerde yaşayan dağ keçileri, Elazığ merkeze 6 kilometre uzaklıkta bulunan Harput Mahallesine kadar indi. Koruma altında bulunan dağ keçileri, sürü halinde bir süre gezdikten sonra gözden kayboldu.

Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri böyle görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da yüksek kesimlerde görülen ve neslinin tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altında olan dağ keçileri, tarihi Harput Mahallesinde görüldü.

Kentte rakımın çok yüksek olduğu bölgelerde yaşayan dağ keçileri, Elazığ merkeze 6 kilometre uzaklıkta bulunan Harput Mahallesine kadar indi. Koruma altında bulunan dağ keçileri, sürü halinde bir süre gezdikten sonra gözden kayboldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.