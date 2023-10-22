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Elazığ'da kayalıklardan atlayan genç kadın ağır yaralandı

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Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde kayalıklardan atlayan genç kadın ağır yaralandı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde kayalıklardan atlayan genç kadın ağır yaralandı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, tarihi Harput Mahallesi Balak Gazi Tesisleri önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki I.A. kayalıkların ucuna gelerek beklemeye başladı. Kadını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri genç kadınla konuşarak ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri ise kayalıkların altına atlama çadırı kurdu. Çadırın kurulumu esnasında kadın kendini boşluğa bıraktı. Yaklaşık 40 metre yükseklikten kayalıklara çarparak aşağı düşen genç kadın ağır yaralandı. Kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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