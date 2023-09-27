Elazığ'da eski belediye başkanının ahırında yangın çıktı

ELAZIĞ'ın Yazıkonak beldesinde, eski belde belediye başkanı Nurettin Aydın'a ait ahırda çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, öğleden sonra Yazıkonak beldesinde meydana geldi. Eski belde belediye başkanı Nurettin Aydın'a ait ahırda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek tüm ahırı sardı. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ahır kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)