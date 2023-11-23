Elazığ'da deprem panik anları

Elazığ'da panik yaşayan vatandaşların kaçışma anı kameralara yansıdı

ELAZIĞ - Malatya'da meydana gelen ve Elazığ'da hissedilen depremlerde vatandaşların kaçışması güvenlik kameralarına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Malatya'da 5.2 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem çoğu ilden olduğu gibi Elazığ'da da hissedildi.

Deprem anı bir kasabın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Vatandaşların panik içerisinde koşarak dükkandan çıktığı görüldü.