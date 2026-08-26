Vatandaşa yedireceklerdi! Gıda denetiminde 7 ton böceklenmiş un ele geçirildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Yenişehir ilçesinde gerçekleştirdiği denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ve böceklenmiş 7 ton 100 kilogram un tespit ederek ürünlere imha edilmek üzere el koydu.

DENETİMDE ORTAYA ÇIKTI

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı gıda denetim ekipleri, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla kent genelindeki kontrollerini sürdürüyor.

7 TON 100 KİLO BÖCEKLENMİŞ UNU PİYASAYA SÜRECEKLERDİ

Ekipler, Şehitlik Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede yaptıkları kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş ve böceklenmiş unların bulunduğunu belirledi. Tüketilmesi sağlık açısından risk taşıyan toplam 7 ton 100 kilogram un, zabıta ekipleriyle birlikte tutanak altına alındı.

HEPSİ ÇÖPE GİTTİ

Mevzuata aykırı şartlarda bulundurulan ürünlere, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından imha edilmek üzere el konuldu. Ekipler, ürünleri Çöp Aktarma İstasyonunda imha etti. Büyükşehir Belediyesinin, halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla üretim, depolama ve satış noktalarındaki denetimlerine aralıksız devam edeceğin bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı