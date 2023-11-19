Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok sürücü yolda kaldı. Karayolları ekipleri ve vatandaşlar tarafından kanala düşen otomobil kurtarıldı.

Ekipler seferber oldu, kanal mahsur kalan otomobili böyle kurtardılar

Ekipler seferber oldu, kanal mahsur kalan otomobili böyle kurtardılar

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok sürücü yolda kaldı

KARABÜK - Karabük'te yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok sürücü yolda kalırken, yol kenarındaki kanala düşen otomobili polis, jandarma ve vatandaşlar kurtardı.

Karabük-Bartın Karayolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçici ile Beştepeler mevkisinde kar yağışı etkili oluyor. 10 santimetreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle birçok kamyon ve otomobil yolda mahsur kaldı. Yaz lastikleriyle kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçlarını yol kenarına çekerek beklemeye başladı.

İçinde bebekli bir ailenin olduğu otomobil, yoğun kar yağışı nedeniyle yol kenarındaki kanala düştü. Otomobil, polis, jandarma ve vatandaşların yardımıyla halat bağlanarak kurtarıldı.

Karayolları ekipleri ise kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.