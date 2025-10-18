Haberler

Ehliyet yenilemede son tarih yaklaşıyor! Ücret 15 TL'den 7.500 TL'ye çıkıyor

Ehliyet yenilemede son tarih yaklaşıyor! Ücret 15 TL'den 7.500 TL'ye çıkıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresinin 31 Ekim'de sona ereceğini açıkladı. Ehliyetlerini bu tarihe kadar 15 TL karşılığında yenileyebilecek sürücüler, bu tarihten sonra 7 bin 438 TL ödemek zorunda kalacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, herhangi bir süre uzatımının olmayacağı konusunda uyarmıştı.

İçişleri Bakanlığı, eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresinin 31 Ekim 2025'te sona ereceğini duyurdu. Henüz yenileme işlemini yapmayan vatandaşların, belirtilen tarihe kadar başvuruda bulunmamaları halinde ehliyetleri geçersiz olacak.

31 EKİM'E KADAR 15 TL, SONRA 7.500 TL

Bakanlık açıklamasında, eski tip sürücü belgelerinin yalnızca 15 TL ücret karşılığında yenilenebileceği hatırlatıldı. 31 Ekim sonrasında ise yeni ücret tarifeleri geçerli olacak. Buna göre:

B sınıfı sürücü belgeleri için yenileme bedeli 7 bin 438 TL 60 kuruş,

A, A1, A2 ve F sınıfı belgeler için 3 bin 643 TL,

B1, BE, C1, CIE, C, CE, DI, DIE, D, DE, G ve M sınıfı belgeler için ise 11 bin 235 TL olarak uygulanacak.

EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Ehliyet yenileme işlemleri için Alo 199 Çağrı Merkezi, NVİ mobil uygulaması veya nvi.gov.tr adresi üzerinden randevu oluşturulabiliyor.

Başvuru sırasında ibraz edilmesi gereken belgeler şunlar:

  • Eski sürücü belgesi
  • Yetkili sağlık kuruluşundan alınmış sürücü sağlık raporu
  • Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf
  • MERNİS sisteminde kayıtlı açık adres bilgisi
  • 15 TL başvuru ücretinin ödendiğine dair makbuz

Başvurular nüfus müdürlüklerinden yapılırken, yeni tip sürücü belgeleri PTT aracılığıyla vatandaşların adresine gönderiliyor. Başvuru sürecinde sürücülere geçici sürücü belgesi veriliyor ve bu belgeyle araç kullanılabiliyor.

YOĞUNLUK UYARISI

Yetkililer, son haftalarda nüfus müdürlüklerinde yaşanabilecek yoğunluklara karşı vatandaşları uyardı. Sürücülerin işlemlerini son güne bırakmadan yapmaları istendi.

BAKAN YERLİKAYA "SÜRE UZATILMAYACAK" DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçmişte konuya ilişkin yaptığı açıklamada herhangi bir süre uzatımının söz konusu olmadığını belirterek, "Vatandaşlarımıza sesleniyorum: Lütfen nüfus müdürlüklerinden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim" demişti.

Yerlikaya, eski tip belgelerin 31 Ekim 2025 itibarıyla kesin olarak geçerliliğini yitireceğini vurgulamıştı.

Haberler.com / Hamza Temur - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Anladık da skooterlerin kullanımı için ehliyet gerek duyulmamasını anlamadım. Trafikte gezen bu araçlar için sürücü belgesi istenmeli

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıosman kara:

15TL den Neden 7500, neden 300/500 değil?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hemen yanı başımızda! 710 bin yıldır söndü sanılan yanardağ uyandı

Hemen yanı başımızda! 710 bin yıldır söndü sanılan yanardağ uyandı
Çok zengin olduğunu böyle kanıtladı, aracı mazotla yıkadı

Gencin "Ben çok zenginim" demek için yaptığına bakın
Dünya devi sarsıldı ama yıkılmadı! Milli ara dönüşü gol düellosu

Dünya devi sarsıldı ama yıkılmadı! Milli ara dönüşü gol düellosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı imzaladı! 4 bakanlığa onlarca atama

Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı imzaladı! 4 bakanlığa onlarca atama
Kobra Murat'tan Güllü açıklaması: Yanlış anlaşıldım, özür diliyorum

Cinayet iddialarının ardından Kobra Murat'tan yeni açıklama
Hemen yanı başımızda! 710 bin yıldır söndü sanılan yanardağ uyandı

Hemen yanı başımızda! 710 bin yıldır söndü sanılan yanardağ uyandı
Çok zengin olduğunu böyle kanıtladı, aracı mazotla yıkadı

Gencin "Ben çok zenginim" demek için yaptığına bakın
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Türkiye'yi saran kokarca kabusu için korkutan değerlendirme: Yok etme şansımız yok

Türkiye'yi hızla saran kabusla ilgili korkutan açıklama
İtalya'nın önde gelen gazetecisine bombalı saldırı! Mafya ilişkilerini takip ediyordu

Ünlü gazeteciye bombalı saldırı! Mafya ilişkilerini takip ediyordu
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu baba oldu

Milli yıldızımız baba oldu! İşte bebeğine verdiği isim
Girona'da Dominik Livakovic krizi! Ortalık fena karıştı

Girona'da Livakovic krizi! Ortalık fena karıştı
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.