Ehliyet yenilemede son tarih yaklaşıyor! Ücret 15 TL'den 7.500 TL'ye çıkıyor

İçişleri Bakanlığı, eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresinin 31 Ekim 2025'te sona ereceğini duyurdu. Henüz yenileme işlemini yapmayan vatandaşların, belirtilen tarihe kadar başvuruda bulunmamaları halinde ehliyetleri geçersiz olacak.

31 EKİM'E KADAR 15 TL, SONRA 7.500 TL

Bakanlık açıklamasında, eski tip sürücü belgelerinin yalnızca 15 TL ücret karşılığında yenilenebileceği hatırlatıldı. 31 Ekim sonrasında ise yeni ücret tarifeleri geçerli olacak. Buna göre:

B sınıfı sürücü belgeleri için yenileme bedeli 7 bin 438 TL 60 kuruş,

A, A1, A2 ve F sınıfı belgeler için 3 bin 643 TL,

B1, BE, C1, CIE, C, CE, DI, DIE, D, DE, G ve M sınıfı belgeler için ise 11 bin 235 TL olarak uygulanacak.

EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Ehliyet yenileme işlemleri için Alo 199 Çağrı Merkezi, NVİ mobil uygulaması veya nvi.gov.tr adresi üzerinden randevu oluşturulabiliyor.

Başvuru sırasında ibraz edilmesi gereken belgeler şunlar:

Eski sürücü belgesi

Yetkili sağlık kuruluşundan alınmış sürücü sağlık raporu

Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

MERNİS sisteminde kayıtlı açık adres bilgisi

15 TL başvuru ücretinin ödendiğine dair makbuz

Başvurular nüfus müdürlüklerinden yapılırken, yeni tip sürücü belgeleri PTT aracılığıyla vatandaşların adresine gönderiliyor. Başvuru sürecinde sürücülere geçici sürücü belgesi veriliyor ve bu belgeyle araç kullanılabiliyor.

YOĞUNLUK UYARISI

Yetkililer, son haftalarda nüfus müdürlüklerinde yaşanabilecek yoğunluklara karşı vatandaşları uyardı. Sürücülerin işlemlerini son güne bırakmadan yapmaları istendi.

BAKAN YERLİKAYA "SÜRE UZATILMAYACAK" DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçmişte konuya ilişkin yaptığı açıklamada herhangi bir süre uzatımının söz konusu olmadığını belirterek, "Vatandaşlarımıza sesleniyorum: Lütfen nüfus müdürlüklerinden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim" demişti.

Yerlikaya, eski tip belgelerin 31 Ekim 2025 itibarıyla kesin olarak geçerliliğini yitireceğini vurgulamıştı.