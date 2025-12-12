Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Su Samuru Bostancılar Göleti'nde Görüntülendi
Eflani ilçesinde bulunan Bostancılar göletine giden doğa tutkunu Ömer Faruk Korkmaz, suyun yüzeyinde su samuru ile karşılaştı. Korkmaz, suda yakaladığı ıstakozu yiyen su samurunu görüntüledi. Kısa süre su yüzeyine çıkan su samuru, beslendikten sonra tekrar suya dalarak gözden kayboldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam