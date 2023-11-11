Efes Selçuk'ta PTT Altı Parkı Yenileniyor

Efes Selçuk'un önemli akslarından biri olan PTT Altı Parkı'nda başlayan yenileme çalışmaları hakkında Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel bilgilendirme yaptı. Çalışmalar sonucunda park modern bir görünüme kavuşacak.

Efes Selçuk'un önemli akslarından biri olan PTT Altı Parkı'nda başlayan yenileme çalışmaları ile ilgili Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel belediye meclisinde bir bilgilendirme yaptı.

Çalışmalar başlarken sosyal medya hesaplarından da proje hakkında bir bilgilendirme yapan Başkan Ceritoğlu Sengel, yapmış olduğu bilgilendirmede; "Postane altı dediğimiz bölgedeki esnaflarla yapmış olduğumuz toplantı neticesinde hem mevcut olan dükkanların değer kazanacak olması hem de kent içerisinde en önemli akslardan bir tanesinde yepyeni bir meydanın yaratılıyor olmasından herkes çok memnun" dedi.

ESNAFIMIZLA KONUŞTUK

Konu ile ilgili meclisi de bilgilendiren Başkan Ceritoğlu Sengel; "Bundan iki yıl kadar önce burada "Postane altındaki geçiş alanı böyle olacak " diye mecliste konuşmuştuk. Daha sonrasında gidip de mevcut postanenin altında yapacağımız işin yaklaşık 1,5 yıl önce proje görselini yayınladık. Oradaki esnaf ve aynı zamanda uzmanlarla bir araya gelerek vermiş olduğumuz karar var. Son olarak da geçen hafta içerisinde esnafla da konuştuk. Değerli esnaf odası başkanımız Okan Kamak da yanımızdaydı " dedi.

Alan düzenlemesi ile ilgili özellikle esnafın talebine dikkat çeken Başkan Ceritoğlu Sengel; "Esnafımızla konuştuk düşünün proje süresince kapalı kalmayı kabul ettiler. Biz de bu süreçte onlara destek olmak adına işgaliye almayacağımız gibi ecrimisilleri de kaldırmaya yönelik ilk meclis toplantımızda adım atacağımızı söyledik" dedi.

Alanda bulunan ağaçlarla ilgili karara dikkat çeken Başkan Ceritoğlu Sengel; "Buradaki ağaçlar bizim için de çok önemli ve değerli. Carpouza'nın bahçesinde bir olay yaşamıştık. O zaman ziraat mühendislerimiz budanan ağacın yeşereceğini söylemişlerdi ki öyle de oldu. Demem o ki her şeyi uzmanlar, meslek erbapları yapmalı. Bu proje için de Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından tek tek burada bulunan ağaçların analizlerini yapıldı. Kimi ağaçların artık ömürlerinin bitmiş olması, içlerinin çürümüş olması, mevcut betonun içerisinde köklerinin artık gelişemiyor olması ve ne yazık ki gidişatlarının artık sağlıklı gelişmiyor olması nedeniyle ağaçlarımızı yenileyeceğiz. Diğer ağaçlarımızın da seramıza nakillerini gerçekleştirdik" dedi.

DÜZENLEMEDE NELER VAR?

Çarşı içinde modern bir görünüm sağlayacak parkta 2 metrelik ana istinat perdesi yapılacak. Restoranların önündeki bölüm esnafın faaliyetlerini kolaylaştıracak şekilde düzenlenecek. Kent mobilyalarının yerleştirilmesi, peyzaj düzenlemesi ile tamamlanacak çalışmalarla PTT Altı Parkı yepyeni bir görünüme kavuşacak. Çalışmalar kapsamında 700 metrekarelik proje alanında düzenleme yapılacak. Tamamlanan proje ile Efes Selçuk önemli bir meydan daha kazanacak.