Efeler Belediyesi'ndeki çocuklar 100. yıl kutlamalarıyla coştu

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın ilçeye kazandırdığı gündüz bakımevlerinde eğitim gören çocuklar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yılını renkli etkinliklerle kutladı.

Efeler Belediyesi'nin Mimar Sinan, Ata, Adnan Menderes ve Kurtuluş mahallelerindeki 5 gündüz bakımevinde eğitim alan çocuklar, Ata'nın kendilerine mirası olan Cumhuriyet'in 100'üncü yılında birbirinden eğlenceli aktivitelerin yer aldığı kutlama programı gerçekleştirdi.

Al bayraklar ve kırmızı-beyaz giysilerle adeta gül bahçesini andıran minikler; hep bir ağızdan marşlar, şarkılar söylediler. Dans gösterisinde gönüllerince eğlenen çocuklar, 100'üncü yılın mutluluğunu doyasıya yaşadılar.