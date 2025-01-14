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Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesi ve Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime ara verildi. Valilik, olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle yollarda oluşan buzlanma riskinin ulaşımı tehlikeye sokacağı için tedbir alınması gerektiğini belirtti.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi ve Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde kar yağışı sebebiyle eğitime bir gün ara verildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde tüm okullarda, il merkezi ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelindeki olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle yollarda oluşan buzlanma riskinin ulaşımı tehlikeye sokacağı için tedbir alınması gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, Uzunköprü ilçesinde tüm okullarda, il merkezi ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Açıklamada, kar yağışına karşı tüm ekiplerin görev başında olduğu ifade edildi. Kar yağışının İpsala, Enez, Keşan, Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde yoğun olarak devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerimiz, tuzlama ve yol açma çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürmekte olup, şu anda kapalı köy yolu bulunmamaktadır. Emniyet ve jandarma trafik birimlerimiz, yollarda güvenliği sağlamak üzere görev başındadır. Sürücülerimize önemli uyarılarımız, kış lastiği, zincir, çekme halatı ve takoz gibi hayati önem taşıyan ekipmanlarla hazırlıklı olun. Kar lastiği bulunmayan sürücülerimizin, araçlarını en yakın akaryakıt istasyonunda park ederek kar yağışının azalmasını beklemelerini önemle rica ederiz."

KIRKLARELİ'DE KAR TATİLİ

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Kofçaz ilçesinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Kaynak: AA / Yaşam
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