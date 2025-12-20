Edirne'de Yaban Tavşanlarının Görüntüleri Ortaya Çıktı

EDİRNE'de yaban tavşanlarının görüntüleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirilen fotokapana yansıdı.

DKMP tarafından yaban hayatının takibi için yurdun çeşitli bölgelerine yerleştirilen fotokapanlara, farklı türlerden hayvanların görüntüleri yansıyor. DKMP'nin sosyal medya hesabından son paylaşılan görüntülerde, Edirne'de yaşayan yaban tavşanları yer aldı. DKMP'nin paylaşımında, "Fotokapanı fark ettiler ama belli etmediler. Yaban tavşanları arasında 'Ben daha sempatiğim' tartışması" denildi.