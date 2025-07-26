Edirne'de Nadir Görülen Kırlangıç Balığı, Oltaya Takıldı

Edirne'de Nadir Görülen Kırlangıç Balığı, Oltaya Takıldı
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Turizm işletmecisi Mustafa Altunhan, Saros Körfezi'nde nadir görülen kırlangıç balığını yakaladıktan sonra tekrar denize bıraktı.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'nde nadir görülen kırlangıç balığı, turizm işletmecisi Mustafa Altunhan'ın oltasına takıldı.

Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde teknesiyle balığa çıkan turizm işletmecisi Mustafa Altunhan'ın oltasına, Saros Körfezi'nde nadir görülen kırlangıç balığı takıldı. Oltayı tekneye çeken Altunhan, ağzındaki iğneyi penseyle çıkarttıktan sonra balığı tekrar denize bıraktı. Kırlangıç balığının Saros Körfezi'nde nadir görüldüğünü belirten Altunhan, "Böyle nadide balıkları tuttuğum zaman tekrar denize bırakıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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