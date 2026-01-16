Haberler

Keşan'da bulunan bitkin kuğu doğaya salındı

Güncelleme:
Edirne'nin Keşan ilçesinde bitkin halde bulunan kuğu, bakımının ardından Enez'deki Gala Gölü Milli Parkı'na salındı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bitkin halde bulunan kuğu, bakımının tamamlanmasının ardından doğaya bırakıldı.

Keşan'da bitkin halde olan ve uçamayan kuğu, çevredekiler tarafından Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirildi. İhbar üzerine gelen ekipler tarafından alınan kuğu, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürüldü. Veteriner hekimlerinin kontrolünde kuğunun göç sırasında bitkin düştüğü ve bu nedenle uçamadığı belirlendi. Bakımevinde tedavisi tamamlanan ve 'Beyaz' adı verilen kuğu, uçacak duruma gelmesinin ardından Enez ilçesindeki Gala Gölü Milli Parkı'nda doğaya salındı.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

