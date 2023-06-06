Edirne'de Bayır Deresi kirlilik nedeniyle yeşile büründü

Tunca Nehri'nin kollarından olan Bayır Deresi, kirlilik nedeniyle yeşile büründü. Tarım arazilerini sulamada kullanılan derede, tesis ve evsel atıklar nedeniyle kirlilik oluştu. Bölgede yaşayanlar, kokunun ve sineklerin dayanılmaz hale geldiğini belirtti.

EDİRNE'de Tunca Nehri'nin kollarından olan, halk arasında Bayır Deresi olarak bilinen sulama kanalı, her yıl olduğu gibi baharın gelişiyle birlikte kirlilik nedeniyle yine yeşile büründü.

Tarım arazilerini sulamada kullanılan Tunca Nehri'nin kollarından Bayır Deresi'nin rengi, bu yıl da kirlilikten yeşile döndü. Yıldırım Mahallesi Kirazlık mevkisinde, bölgede tesis ve evsel atıklar nedeniyle kirlenen nehrin yüzeyi yosunlarla kaplandı. Geçen yıl Devlet Su İşleri (DSİ) ve belediye ekiplerince temizlenen tahliye kanalında akışın tamamen durmasıyla çöpler de yüzeye çıktı. Bölgede yaşayanlar sıcaklıkların artmasıyla nehirden gelen kokunun ve oluşan sineklerin dayanılmaz hale geldiğini söyledi.

Uzun yıllar mahallede oturan Hüseyin Ciga (89) ise "Buraları çok önceden tarlalıktı. Yukarıdan bu kanalı yaptılar ve aşağı çektiler. Fakat bu sazlık, içerisindeki pislik, buradaki komşuyu rahatsız ediyor. Kanalın diğer ucu kapalı olduğu için akmıyor. Eskiden akıp gidiyordu, güzeldi, kirlilik yoktu. O zamanlar balık da tutardık. Şimdi pislendi artık yanına bile gidemezsin" dedi.