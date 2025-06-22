Edirne'de Balıkçı 80 Kiloluk Yayın Balığı Yakaladı

Edirne'de Balıkçı 80 Kiloluk Yayın Balığı Yakaladı
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Edirne'nin İpsala ilçesinde balıkçı Recai Ateş, Meriç Nehri'nde yaptığı avda 2 metre boyunda ve 80 kilo ağırlığında bir yayın balığı yakaladı. Balığı restoranlara satmayı planlayan Ateş, uzun zamandır böyle büyük bir balık yakalayamadığını söyledi.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde Meriç Nehri'ne açılan balıkçı Recai Ateş'in (40) ağına, yaklaşık 2 metre boyunda 80 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı.

İpsala'da tekneyle nehre açılan balıkçı Recai Ateş'in ağına büyük bir balık takıldı. Bir süre uğraşan Ateş, balığı yorduktan sonra tekneye çıkarmayı başardı. Ateş, yaklaşık 2 metre boyunda ve 80 kilo ağırlığa sahip balığın, yayın balığı olduğunu fark etti. Ateş, uzun süredir bu büyüklükte bir balık yakalamadığını belirterek, bereketli bir av geçirdiklerini söyledi. Ateş, boyundan uzun olduğunu söylediği balığı restoranlara satacağını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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