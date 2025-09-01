Yere sigara atarken yakalandı, savunması 'pes' dedirtti: Avrupa'dan geldiğim için bilmiyordum

Yere sigara atarken yakalandı, savunması 'pes' dedirtti: Avrupa'dan geldiğim için bilmiyordum
Düzce'de yaka kameralarıyla devriye gezen zabıta ekipleri yere çöp ve sigara izmariti atan kişileri tespit ederek haklarında cezai işlem uyguluyor. Bazı vatandaşların, ekipleri fark edince izmaritlerini yerden aldıkları da gözleniyor. Ancak vatandaşlar arasında öyle biri var ki savunması ile 'pes' dedirtti. Cezai işlem uygulanacağını öğrenen vatandaş, "Avrupa'dan geldiğim için bilmiyordum" dedi.

Düzce'de ağustos ayında başlatılan kampanya çerçevesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerdeki çalışmalarını yürütürken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı.

YAKA KAMERALI ZABITA, YERE ÇÖP ATANI AFFETMİYOR

Yaka kameralarıyla denetim yapan zabıta ekipleri, yere çöp veya sigara izmariti atan kişileri tespit ederek 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca para cezası kesiyor. Denetimler sırasında, yere izmarit atan bazı vatandaşların, zabıta ekiplerini fark edince izmaritlerini yerden aldıkları da gözleniyor.

SAVUNMASI 'PES' DEDİRTTİ

Ancak vatandaşlar arasında öyle biri var ki savunması ile 'pes' dedirtti. Yere izmaritini atan bir kişi, kendisine cezai işlem uygulanacağını söyleyen zabıta memurlarına, "Avrupa'dan geldiğim için bilmiyordum." yanıtını verdi.

Öte yandan ekipler, belirlenen saatler dışında çöp çıkaran veya çöplerini konteyner dışına bırakan esnafa yönelik de işlem yapıyor.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
