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Düzce'de sağanak yağmur çocukların oyununa keyif verdi

Düzce'de sağanak yağmur çocukların oyununa keyif verdi

Yaşam Haberleri

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, 3 çocuk yoğun sağanak yağmur altında su birikintilerine girerek oyun oynayıp anın keyfini çıkardı. Çocukların görüntüleri kameralara yansıdı.

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, 3 çocuk yoğun sağanak yağmur altında su birikintilerine girerek oyun oynayıp anın keyfini çıkardı. Çocukların görüntüleri kameralara yansıdı.

Düzce'de 2 gündür aralıklarla yağan sağanak  etkili oluyor. Yağışlar, nedeniyle bir çok yerde su baskını yaşandı. Vatandaşın hayatını olumsuz yönde etkileyen yağmur 3 çocuğun eğlencesi oldu. Gümüşova ilçesine bağlı Elmacık köyünde 2'si kız 3 çocuk sağanak yağmur altında parkta oluşan su birikitisine girerek oynadı. Aralarında en kücüğü olan kız çocuğu sanki denize dalar gibi su birikintisine başını sokup çıkararak eğlendi. Çocukların yoğun yağmuru umursamayarak oynamaları ve aldıkları keyif  cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mertcan Keleş - Yaşam

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