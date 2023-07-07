Düzce'de Özel Okulun Yüzme Havuzunda Çocuk Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Düzce'deki bir özel okulun yaz okulunda yüzme etkinliği sırasında havuza düşen 4 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Düzce'de bir özel okulun yüzme havuzuna düşen 4 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.

Kentteki bir özel okulun yaz okulunda eğitim gören O.D, yüzme etkinliği için gittiği havuza düştü. Boğulma tehlikesi geçiren çocuk durumu fark eden görevlilerce sudan çıkarıldı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan O.D, daha sonra Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavisi süren çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.