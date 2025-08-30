Düzce'de Kaybolan 81 Yaşındaki Kadın 53 Saat Sonra Bulundu

Düzce'de Kaybolan 81 Yaşındaki Kadın 53 Saat Sonra Bulundu
Cumayeri ilçesinde kaybolan Ayşe Battal, jandarma ve AFAD'ın yürüttüğü arama çalışmaları sonucu yarı baygın halde bulundu. 53 saat süren arama sonrasında sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde kaybolan Ayşe Battal (81), jandarma, AFAD ve gönüllülerin yürüttüğü arama çalışması sonucu 53 saat sonra fındık bahçesinde yarı baygın halde bulundu.

Cumayeri ilçesine bağlı Üvezbeyli köyünde yaşayan Ayşe Battal, evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. İhbar üzerine köy ve çevresinde jandarma, AFAD ve köylülerden oluşan gönüllü ekipler arama çalışması başlattı. Ekipler, Battal'ı 53 saat sonra evinin yaklaşık 300 metre uzağındaki fındık bahçesinde yarı baygın halde buldu.

Arama- kurtarma ekiplerince köye getirilen Battal'a ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı. Ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Battal, tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
