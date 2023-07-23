Düzce'de bir haftada 22 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Düzce sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, son bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 22 kişiye müdahale etti. Sıcak havaların başlamasıyla vatandaşlar Akçakoca'da denize akın etti. Sahilleri dolduran binlerce vatandaş serinlemek için denize girerken, son 1 haftada boğulma tehlikesi yaşayan 22 kişiye de cankurtaranlar müdahalelerde bulundu. Özellikle Karaburun, Melenağzı, Çayağzı, Çuhallı plajlarında denize giren vatandaşların daha dikkatli olunması istendi.