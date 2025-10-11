Haberler

Dünyanın sonunu getireceği söylenen böcekle ilgili korkutan uyarı: Tüm Türkiye'ye yayılabilir

Dünyanın sonunu getireceği söylenen böcekle ilgili korkutan uyarı: Tüm Türkiye'ye yayılabilir
Güncelleme:
Karadeniz'den Marmara'ya hızla yayılan kahverengi kokarca böceği, artık yalnızca bölgesel bir sorun değil. Uzmanlara göre istilacı tür, önlem alınmazsa kısa sürede tüm Türkiye'yi tehdit edebilir. Sakarya ve çevresinde evleri basan, tarım ürünlerine büyük zarar veren böceklerle mücadele için toplu ilaçlama seferberliği başlatıldı.

"Dünyanın sonunu getirecek böcek" olarak anılan kahverengi kokarca böceği yeniden Türkiye'nin gündeminde. Kış uykusundan çıkan istilacı tür, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Giresun başta olmak üzere birçok ilde evleri ve tarım alanlarını sardı. Uzmanlar, tüm Türkiye'yi uyarıyor.

KARADENİZ'DEN MARMARA'YA HIZLA YAYILIYOR

Türkiye'de ilk olarak 2017 yılında tespit edilen kahverengi kokarca böceği, özellikle son yıllarda Karadeniz bölgesinde hızla çoğalarak ciddi bir tehdit haline geldi. Adapazarı'nda bir binayı tamamen saran görüntüler sosyal medyada gündem olurken, Ünye, Giresun, Trabzon ve Samsun illerinden de benzer ihbarlar gelmeye başladı. Sakarya'nın Ferizli ve Söğütlü ilçelerinde de evleri basan ve tarım ürünlerine büyük zarar veren böcekler vatandaşları tedirgin etti.

YETKİLİLERDEN "TOPLU MÜCADELE" ÇAĞRISI

Ferizli Kaymakamı Muhammed Kaya, istilaya karşı topyekûn mücadele çağrısında bulunarak, İlçe Tarım Müdürlüğü'nün tavsiyeleri doğrultusunda ilaçlama yapılacağını açıkladı. Samsun'un Salıpazarı ilçesinde ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, "cezbet-öldür yöntemiyle" sahada uygulamalı çalışma başlattı.

"UZUN SOLUKLU MÜCADELE GEREKİYOR"

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gürsel Çakıroğlu, vatandaşlara da önemli uyarılarda bulundu: "Kahverengi kokarca uzun soluklu bir mücadele gerektiriyor. Evlere yoğun saldırı var. 9 ilçede, 9 ekiple biyosidal ilaçlama yapıyoruz. Vatandaşlarımız bina içinde ilaçlama yapmalı ve bize destek olmalı."

Çakıroğlu, böceklerin genellikle tuğla araları, ahşap yüzeyler ve çatı boşluklarında kış uykusuna yattığını belirtti.

TÜM TÜRKİYE'YE YAYILABİLİR

Marmara Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Turan, Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada "Şu anda bu türün yayılım alanı tüm Karadeniz ve Marmara'nın kuzeyi gibi görünmekte. Ancak literatürde Adana ve İzmir kayıtları da var. Bunun dışında benim yapmış olduğum arazi çalışmalarında Bilecik ve çevresinde de bu türü gördük. Eğer mücadele etkili olmazsa tüm Türkiye'ye yayılması mümkün olabilir. Bu sebeple geçici bir durum gibi düşünülmeden ciddi, akılcı ve bilimsel önlemler alınması gerekmektedir" dedi.

VATANDAŞ ENDİŞELİ, TARIM ÜRÜNLERİ TEHLİKEDE

Tarım ürünlerine büyük zarar veren kahverengi kokarca, fındık, mısır, sebze ve meyve üreticilerini endişelendiriyor. Uzmanlar, hem ekonomik kayıpları önlemek hem de halk sağlığını korumak için koordineli mücadele çağrısında bulunuyor.

Haberler.com - Yaşam
