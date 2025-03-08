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Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı

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Dünyaca ünlü İngiliz müzik grubu Blue'nun solisti Simon Webbe, İstanbul'daki konserinde Emrah'ın "Götür Beni Gittiğin Yere" şarkısını seslendirdi. Webbe'nin performansı konserdeki kalabalıktan tam not aldı. Hayranları Webbe'i performansından ötürü tebrik etti.

İngiliz müzik grubu Blue, İstanbul'da konser verdi. Grubun solisti Simon Webbe, konserde Emrah'ın "Götür Beni Gittiğin Yere" adlı şarkısını seslendirdi. Webbe'nşn telaffuzu ve performansı hayranlarından tam not aldı. Grubun Türk hayranları beğenilerini ifade etmek için grubun performansını sosyal medyada övgü dolu sözlerle paylaştı.

EŞİ TÜRK KÖKENLİ

Simon Webbe'nin Türkiye ile bağlantısı müziğin ötesine geçiyor. Türk kökenli Ayşen Kemal ile evli olması, Türk kültürüne olan takdirini daha da derinleştirdi. Türkçe şarkı söylemesi, ülkeye ve insanlarına olan hayranlığını yansıtıyor ve performansını izleyicileri için daha da özel hale getiriyor.

Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı

BLUE GRUBU HAKKINDA

Blue, 2001 yılında kurulan İngiliz pop grubudur. Grup, Lee Ryan, Duncan James, Simon Webbe, Antony Costa adındaki 4 erkek müzisyenden oluşur. Başta çok iyi bir giriş yapmalarına karşın grup dağılmıştır. 5 Mayıs 2009'da grup tekrar birleşme kararı almıştır.

Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMahfuz Demirtaş:

Hala siz emrah ile alay edin. Emrah harika bir sanatçı

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