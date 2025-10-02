Haberler

Düğünde çiçek kapma yarışı kavgaya dönüştü

Düğünde çiçek kapma yarışı kavgaya dönüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medyada yayılan bir düğün videosu izleyenleri hem şaşırttı, hem de güldürdü. Görüntülerde, gelinin buketini fırlatmasının ardından iki kadın davetli arasında beklenmedik bir kavga çıktı. Çiçeği kapmak için büyük çaba sarf eden kadının ısrarı, kısa sürede tartışmayı büyüttü. Bu ilginç anlar sosyal medyada binlerce kez izlendi ve çok sayıda yorum aldı. Video, hem esprili hem de eleştirel yorumlarla gündem oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan bir düğün görüntüsü, izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü. Görüntülerde, gelinin geleneğe uygun şekilde buketini arkasına doğru fırlatmasının ardından yaşanan beklenmedik kavga yer alıyor. Normalde keyifli ve eğlenceli bir an olması beklenen çiçek atma geleneği, iki kadın davetlinin arasında gerginliğe yol açtı.

Bir kadın, buketi kapan diğer davetlinin elinden çiçeği zorla almaya çalıştı. Evlilikte "sıranın kendisine gelmesi" dileğiyle hareket eden kadının ısrarı, kısa sürede tartışmayı büyüttü. Davetliler şaşkın bakışlarla olayı izlerken, yaşanan arbede kameralara yansıdı.

Görüntülerde, kadının buketi almak için büyük çaba sarf ettiği, diğer davetlinin ise çiçeği bırakmamak için direndiği görülüyor. Bu ilginç anlar sosyal medyada binlerce kez izlendi ve çok sayıda yorum aldı.

Olayın nerede gerçekleştiği henüz netlik kazanmazken, video kısa sürede hem esprili hem de eleştirel yorumlarla gündem oldu. Kullanıcılar, "bu kadarına da pes" yorumlarıyla durumu tiye aldı.

Düğünde çiçek kapma yarışı kavgaya dönüştü

Haberler.com / Abdullah Teymur - Yaşam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor: Cinayet bürosu devrede

Güllü'nün ölümünde çelişkili bulgular! Cinayet bürosu devrede
Ayşe Barım'ın tahliyesine yapılan savcılık itirazı kabul görmedi: Dosya üst mahkemede

Savcılık tahliyeye itiraz etti! Mahkeme kararını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.