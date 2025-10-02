Düğünde çiçek kapma yarışı kavgaya dönüştü

Sosyal medyada hızla yayılan bir düğün görüntüsü, izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü. Görüntülerde, gelinin geleneğe uygun şekilde buketini arkasına doğru fırlatmasının ardından yaşanan beklenmedik kavga yer alıyor. Normalde keyifli ve eğlenceli bir an olması beklenen çiçek atma geleneği, iki kadın davetlinin arasında gerginliğe yol açtı.

Bir kadın, buketi kapan diğer davetlinin elinden çiçeği zorla almaya çalıştı. Evlilikte "sıranın kendisine gelmesi" dileğiyle hareket eden kadının ısrarı, kısa sürede tartışmayı büyüttü. Davetliler şaşkın bakışlarla olayı izlerken, yaşanan arbede kameralara yansıdı.

Görüntülerde, kadının buketi almak için büyük çaba sarf ettiği, diğer davetlinin ise çiçeği bırakmamak için direndiği görülüyor. Bu ilginç anlar sosyal medyada binlerce kez izlendi ve çok sayıda yorum aldı.

Olayın nerede gerçekleştiği henüz netlik kazanmazken, video kısa sürede hem esprili hem de eleştirel yorumlarla gündem oldu. Kullanıcılar, "bu kadarına da pes" yorumlarıyla durumu tiye aldı.