Düğünde ayakkabılarını çıkarıp dans etmeye başlayan kadın, tüm salonu pür dikkat kestirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düğünde ayakkabılarını çıkarıp dans etmeye başlayan kadın, tüm salonu pür dikkat kestirdi

Haberler.com - Yaşam
 - Güncelleme:

Düğünde ayakkabılarını çıkardıktan sonra bir anda dans etmeye başlayan genç kadın, sergilediği figürler nedeniyle tüm salonun dikkatini çekmeyi başardı.

Türkiye'de gerçekleştirilen bir düğünde, genç kadın tarafından yapılan halay gösterisi, büyük ilgi gördü.

AYAKKABILARINI ÇIKARIP DANS ETMEYE BAŞLADI

Genç kadın, katıldığı düğünde bir anda ayakkabılarını çıkarıp dans etmeye başladı. Bu sırada salondaki davetlilerin de pür dikkat kadını izledikleri görüldü.

TİKTOK'TA DA GÜNDEM OLDU

Söz konusu anlar, sosyal medya paylaşım platformu TikTok'ta da günün en çok izlenenleri arasına girdi. Video kısa süre çok sayıda yorum da aldı.

Düğünde ayakkabılarını çıkarıp dans etmeye başlayan kadın, tüm salonu pür dikkat kestirdi

Haberler.com - Yaşam

Gelinlik, Damatlık, Düğün, Komik - İlginç, Yaşam, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (5)

mehmet can:

gençlik nereye gidiyor? Bu sosyal medya canımızı çok yaktı. Bu günahlar yüzünden insanlar cezalandırılıyor gerek ekonomik gerekse doğal afet

Cevap Yaz 5 17 Yayından Kaldır
ERKAN :

bunun haber değeri ne?

Cevap Yaz 0 25 Yayından Kaldır
OKUR:

ABAZALAR MALZEME TOPLUYOR

Cevap Yaz 1 30 Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title