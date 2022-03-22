Düğünde ayakkabılarını çıkarıp dans etmeye başlayan kadın, tüm salonu pür dikkat kestirdi
Haberler.com - Yaşam
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Düğünde ayakkabılarını çıkardıktan sonra bir anda dans etmeye başlayan genç kadın, sergilediği figürler nedeniyle tüm salonun dikkatini çekmeyi başardı.
Türkiye'de gerçekleştirilen bir düğünde, genç kadın tarafından yapılan halay gösterisi, büyük ilgi gördü.
AYAKKABILARINI ÇIKARIP DANS ETMEYE BAŞLADI
Genç kadın, katıldığı düğünde bir anda ayakkabılarını çıkarıp dans etmeye başladı. Bu sırada salondaki davetlilerin de pür dikkat kadını izledikleri görüldü.
TİKTOK'TA DA GÜNDEM OLDU
Söz konusu anlar, sosyal medya paylaşım platformu TikTok'ta da günün en çok izlenenleri arasına girdi. Video kısa süre çok sayıda yorum da aldı.
Haberler.com - Yaşam