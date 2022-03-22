Düğünde ayakkabılarını çıkarıp dans etmeye başlayan kadın, tüm salonu pür dikkat kestirdi

Türkiye'de gerçekleştirilen bir düğünde, genç kadın tarafından yapılan halay gösterisi, büyük ilgi gördü.

AYAKKABILARINI ÇIKARIP DANS ETMEYE BAŞLADI

Genç kadın, katıldığı düğünde bir anda ayakkabılarını çıkarıp dans etmeye başladı. Bu sırada salondaki davetlilerin de pür dikkat kadını izledikleri görüldü.

TİKTOK'TA DA GÜNDEM OLDU

Söz konusu anlar, sosyal medya paylaşım platformu TikTok'ta da günün en çok izlenenleri arasına girdi. Video kısa süre çok sayıda yorum da aldı.

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