Düğün Konvoyunda Tavla Oynayan Arkadaşlar Yolu Açtı

Ali Toğay (27) çiftinin düğününe giden konvoyu durduran damadın arkadaşları, yola masa kurup tavla oynadı. Damadı da araçtan indirip tavla oynatan arkadaşları, bahşişlerini aldıktan sonra konvoyun yolunu açtı.

Erciş ilçesi Sahil Kent Mahallesi'nde Nurgül (23) ve Ali Toğay (27) çiftinin düğününde, gelin alındıktan sonra konvoy, sahil yoluna çıktı. Bu sırada damadın bir grup arkadaşı, tavla masası kurup, yolu kesti. Konvoydaki düğün sahipleri, tavla oynayan gençleri, yolu açmaları için iknaya çalıştı. Ancak arkadaşları, damadı araçtan indirip önce onunla tavla oynadı, ardından bahşişlerini alıp masayı kaldırarak konvoyun geçişine izin verdi.

'GÜZEL BİR ANI OLDU'

Özel bir firmada müdürlük yapan Ali Toğay, "Gelini alıp konvoya çıktık. Sahil yoluna geldiğimizde bir grup arkadaşımın yol ortasında tavla oynadığını gördük. Bir süre şaşkınlık yaşadım. Daha sonra beni araçtan indirip tavla oynamamı istediler. Ben de araçtan inip tavla oynadım. Hepsi tanıdığım arkadaşlarım. Tabii tavla oynadıktan sonra bahşiş istediler. Kendilerine bahşiş verdikten sonra yolu açtılar ve biz konvoyumuzu tamamlayıp, düğün salonuna geçtik. Benim için güzel bir anı oldu" dedi.