Düğün düğün olalı böyle kaza görmedi, konuklar sandalyelerinden öylece bakakaldı - Haberler

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Düğün düğün olalı böyle kaza görmedi, konuklar sandalyelerinden öylece bakakaldı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Yurtdışında gerçekleştirilen bir düğünde, salona farklı giriş yapmak isteyen gelin ve damat yere yapıştı. Konuklar büyük şaşkınlık yaşarken, gelinin hemen toparlandığı ve dans ettiği görüldü. Ancak kameralar kayıttaydı.

Dünya genelinde son dönemde yapılan düğünlerde farklı bir konsept arayışı başladı. Gerek düğün yeri seçiminde gerekse düğünde yapılan danslarda farklılaşmaya gidiliyor. Yurtdışında gerçekleştirilen bir düğünde ise öncesinde görülmemiş bir talihsizlik yaşandı.

FARKLI GİRİŞ YAPMAK İSTEDİLER

Salona farklı bir giriş yapmak isteyen gelin ve damat ilk başta bunu başardı. Gelini, damadın sırtına atlamasıyla ikili bir süre sahnenin ortasında dans etti. Ancak damadın, gelini daha fazla taşıyamamasının ardından olanlar oldu.

İKİSİ BİRDEN YERE KAPAKLANDI

Gelin ve damat, dengelerini kaybetmelerinin ardından pistten çıkarak yere kapaklandı. O anlara tanıklık eden konuklar büyük şaşkınlık yaşarken, gelinin hemen yerden kalktığı ve kendisini toparlayarak dansa davet ettiği görüldü. Damat ise bir süre daha yerde kaldı. Tüm bu anlar çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Damatlık Yaşam Haberler

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