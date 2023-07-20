Down sendromlu çırak Ramazan Aydınkaya'ya çanta hediye edildi

Eskişehir Berberler, Kuaförler, Güzellik ve Dövmecilik Salonu İşletmeleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESKUBER) Başkanı Gürdal Sarıkaya, kentteki bir erkek berberinde çıraklık yapan down sendromlu Ramazan Aydınkaya'ya çanta hediye etti. Aydınkaya, çalışmaktan memnun olduğunu belirtti.

Eskişehir Berberler, Kuaförler, Güzellik ve Dövmecilik Salonu İşletmeleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESKUBER) Başkanı Gürdal Sarıkaya, kentteki bir erkek berberinde çıraklık yapan down sendromlu Ramazan Aydınkaya'ya çanta hediye etti.

Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi'ndeki bir erkek berberinde 5 yıldır çırak olarak çalışan 45 yaşındaki Aydınkaya'ya gayretli çalışmalarından dolayı çanta hediye eden Sarıkaya, işletme sahibi Enver Öztürk'e de plaket takdim etti.

Başkan Sarıkaya, yaptığı açıklamada, işletme sahibi Öztürk'ün Aydınkaya'ya iş imkanı vererek farkındalık yarattığını söyledi.

Aydınkaya'nın yeteneğini geliştirdiğini anlatan Sarıkaya, "Ramço, burada bizi de mutlu etti. Enver ustamıza hem camiamız hem de halkımız adına örnek davranışından dolayı teşekkür ediyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmemek lazım. Onlar, bizim için özel insanlar. Enver ustamızı tekrardan tebrik ediyorum." dedi.

Öztürk de Aydınkaya ile gurur duyduğunu ifade ederek, "Ramazan, farklı bir insan. Onu çok seviyoruz ve sevmeye de devam edeceğiz. İnşallah bizi bırakmaz, biz de onu bırakmayız. Ramço bizden memnunsa problem yok." diye konuştu.

Aydınkaya ise ustalarını sevdiğini dile belirterek, çalışmaktan memnun olduğunu kaydetti.