Döşemealtı'nın kanalizasyon şebekesi yenilenecek

Döşemealtı Belediyesi, ilçe merkezinin en büyük mahallelerinin kanalizasyon şebeke ve parsel bağlantı hattının yapımına başlayacak.

Döşemealtı Belediyesi, ilçe merkezinin en büyük mahalleleri olan Yeniköy, Bahçeyaka, Altınkale ve Çıplaklı mahallelerini kapsayan 76 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon şebeke ve parsel bağlantı hattının yapımına gelecek aylarda başlayacak.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Başkan Yardımcısı Servet Özdemir, Fen İşleri Müdürü Durali Altun, Belediye Meclis üyesi Mehmet Deke, Yeniköy Mahalle Muhtarı Ali Karacin ile birlikte; Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanı Necdet Erol ile ASAT Kanalizasyon Daire Şube Müdürü Bekir Kumbul'u ağırladı.

Başkan Genç yapımına kısa süre sonra başlanacak ve ilçenin altyapı sorununu büyük oranda çözüme kavuşturacak proje hakkında misafirleriyle fikir alışverişinde bulundu. Belediye bürokratları ve ASAT yetkilileriyle birlikte çalışma yapılacak mahalleler ve bağlantılarla ilgili harita üzerinden inceleme yapan Başkan Genç, en kısa sürede tamamlanması hedeflenen proje ile ilçenin yeni yatırımları almasının ivme kazanacağını söyledi.

Genç, "Herkesin yaşamak istediği 'kuzeyin parlayan yıldızı' Döşemealtı hem altyapı hem de üstyapı yatırımlarıyla Avrupa kenti görünümüne kavuşuyor. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.