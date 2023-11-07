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Domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi

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Yaşam Haberleri

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir sürücü, Doğlacık Köyü yolunda ilerlerken yaklaşık 50 yaban domuzu sürüsüyle karşılaştı. Sürücü aracını durdurarak domuzların geçişini bekledi ve o anları cep telefonuyla kaydetti.

Domuz sürüsü böyle görüntülendi

KARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 50 yaban domuzu sürüsü cep telefonuyla görüntülendi.

İlçeye bağlı Doğlacık Köyü yolunda ilerleyen bir sürücü, yaban domuzu sürüsüyle karşılaştı. Sürücü aracını durdurarak yaklaşık 50 yaban domuzun geçişini bekledi. Sürü ormana girerek gözlerden kaybolurken, o anlar sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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