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Domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir sürücü, Doğlacık Köyü yolunda ilerlerken yaklaşık 50 yaban domuzu sürüsüyle karşılaştı. Sürücü aracını durdurarak domuzların geçişini bekledi ve o anları cep telefonuyla kaydetti.