Dolmuş Şoförleri Yaralı Kediyi Tedavi Ettirdi

ORDU'da dolmuş şoförleri, yaralı buldukları kediyi kendi aralarında para toplayıp veterinerde tedavi ettirdi. Şoförler, 'Yolcu' ismini verdikleri kediye durakta yuva yaptı. Şoförlerden Özgür Tulkar (38), "Yolcu, dolmuş durağının maskotu haline geldi" dedi.

Ünye ilçesindeki dolmuş şoförleri, yaklaşık 3 hafta önce durakta sokak köpeklerinin saldırdığı yaralı bir kedi buldu. Durakta aşçı olarak çalışan Ayşe Küçük (46) ve şoförler, kendi aralarında yaralı kediyi tedavi ettirmek için 20 bin lira topladı. Veteriner kliniğinde ameliyat edilip sağ arka ayağına platin takılan kedi, sağlığına kavuşup, yeniden yürümeye başladı. 'Yolcu' adını verdikleri kediyi sahiplenen dolmuş şoförlerinden Özgür Tulkar, "Sokak köpekleri, kediye zarar verdi. Buna bağlı olarak kedinin arka ayağında kırıklar oluştu. Duraktaki aşçımız Ayşe ablamızın öncülüğünde şoförler olarak kendi aramızda para toplayıp, kediyi tedavi ettirdik ve ameliyatı başarılı geçti. Şu an sağlığı yerinde. Şoför camiasına teşekkür ediyoruz. Kedi, burada bizimle kaldığı için Yolcu ismini verdik. Bizim burada maskotumuz oldu. Hepimiz onu seviyoruz ve birlikte hoş vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

'DURAKTA YUVA YAPTIK'

Durakta aşçı olarak çalışan Ayşe Küçük ise "Sokak köpeklerinin saldırması sonucu, kedinin arka ayağı kopma noktasına gelmişti. Duraktaki şoför arkadaşlarla birlikte aramızda para toplayıp, veterinerde tedavi ettirdik. Arka ayağına platin takıldı. Durakta ona bir yuva da yaptık ve çok mutlu. Şu an sağlıklı bir şekilde yürüyor ve koşuyor. Burada herkes Yolcu'yu çok seviyor" ifadelerini kullandı.