Doğurduğu bebeği görünce ağlamaya başladı! 2 haftalık ama 6 aylık kıyafetleri giyiyor

ABD'nin Alabama eyaletinde geçtiğimiz hafta Pamela Mann isimli 21 yaşındaki kadın, Paris Halo ismini verdiği kızını kucağına alabilmek için sezaryen doğum yaptı.

YENİDOĞANIN İKİ KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE DOĞDU

NYPost'un haberine göre, ortalama bir yenidoğanın iki katı büyüklüğünde dünyaya gelen Paris Halo, 6 kilo 110 gram doğdu. Bebeğinin standart boy ve kiloda dünyaya gelmesini bekleyen anne şaşkına döndü. Bebeğin büyüklüğünü gören hemşirelerin tepkisiyle korkan anne Pamela Mann, "Ne olduğunu hiç anlamadım ve paniklemeye başladım" dedi ve bebeğini görünce ağlamaya başladı.

2 HAFTALIK AMA 6 AYLIK KIYAFETLERİ GİYİYOR

Bebek, planlanan doğum tarihinden 16 gün önce dünyaya geldi. 2 hafta önce dünyaya gelen bebek birçok beden atladı ve 6 aylık bir bebek için üretilen kıyafetleri giyiyor. Paris Halo isimli bebeğin, yoğun bakımda olmasına rağmen sağlığının iyi durumda olduğu öğrenildi.

AİLESİ LAKAP TAKTI

Bebeğin ilk görüntülerinden birinde, üzerinde "Dünyaya hoş geldin" yazan bir önlük ve başında pembe bir fiyonk ile pembe bir tulumla görülüyor. Mann'in ailesi bebeğe "Domuz Pirzolası" ve "Büyük Anne" gibi esprili lakaplar takmaya başladı.