Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı

Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
CHP'nin 8 Mart etkinliğine damga vuran an! Elindeki konuşma kağıdını yırttı

CHP'nin 8 Mart etkinliğine damga vuran an
2 yaşındaki Rana'yı köpeklerin parçaladığı yerde yine anı görüntü

2 yaşındaki Rana'nın can verdiği yerde saatler sonra aynı manzara
DEM Parti, 17 Mart'ta MHP ve AK Parti'yi ziyaret edecek

DEM heyeti AK Parti ve MHP'ye gidiyor! Tarih belli oldu

Doğurduğu bebeği görünce ağlamaya başladı! 2 haftalık ama 6 aylık kıyafetleri giyiyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de bir kadın tam 6 kilo 110 gram ağırlığında bir kız bebek dünyaya getirdi. Anne, "Ne olduğunu hiç anlamadım ve paniklemeye başladım" dedi ve bebeğini görünce ağlamaya başladı. Şu an 16 günlük olan bebek 6 aylık bebekler için üretilen kıyafetleri giyiyor.

ABD'nin Alabama eyaletinde geçtiğimiz hafta Pamela Mann isimli 21 yaşındaki kadın, Paris Halo ismini verdiği kızını kucağına alabilmek için sezaryen doğum yaptı.

YENİDOĞANIN İKİ KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE DOĞDU

NYPost'un haberine göre, ortalama bir yenidoğanın iki katı büyüklüğünde dünyaya gelen Paris Halo, 6 kilo 110 gram doğdu. Bebeğinin standart boy ve kiloda dünyaya gelmesini bekleyen anne şaşkına döndü. Bebeğin büyüklüğünü gören hemşirelerin tepkisiyle korkan anne Pamela Mann, "Ne olduğunu hiç anlamadım ve paniklemeye başladım" dedi ve bebeğini görünce ağlamaya başladı.

Doğurduğu bebeği görünce ağlamaya başladı! 2 haftalık ama 6 aylık kıyafetleri giyiyor

2 HAFTALIK AMA 6 AYLIK KIYAFETLERİ GİYİYOR

Bebek, planlanan doğum tarihinden 16 gün önce dünyaya geldi. 2 hafta önce dünyaya gelen bebek birçok beden atladı ve 6 aylık bir bebek için üretilen kıyafetleri giyiyor. Paris Halo isimli bebeğin, yoğun bakımda olmasına rağmen sağlığının iyi durumda olduğu öğrenildi.

AİLESİ LAKAP TAKTI

Bebeğin ilk görüntülerinden birinde, üzerinde "Dünyaya hoş geldin" yazan bir önlük ve başında pembe bir fiyonk ile pembe bir tulumla görülüyor. Mann'in ailesi bebeğe "Domuz Pirzolası" ve "Büyük Anne" gibi esprili lakaplar takmaya başladı.

Doğurduğu bebeği görünce ağlamaya başladı! 2 haftalık ama 6 aylık kıyafetleri giyiyor
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
img

Uzayda mahsur kalan iki kişi için söyledikleri gündem oldu!
img

Kullandığı cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
img

Derbiden günler sonra ortaya çıkan görüntü
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

sağlıklıysa sevinmelisin

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

full donanimli paket dogumu olmus

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alo fetva hattına günde 18 bin telefon geliyor! İşte en çok aramanın olduğu 3 il

İşte 'Alo fetva hattı'na en çok aramanın yapıldığı 3 ilimiz
Ancelotti'nin sildiği Arda Güler için sürpriz karar! Başkan olaya dahil oldu

Ancelotti'nin sildiği Arda için sürpriz karar
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi

Mikrofon uzatılan Suriyelinin sözleri gündem oldu: Türkiye bitti
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet

Annesini arabada bir adamla bastı, sonrası vahşet
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor

Elleriyle beslediği köpekler 2 yaşındaki çocuğu parçaladı
İlber Ortaylı'nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Kullandığı cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.