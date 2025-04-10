Trump'ın geri adımı sonrası Borsa İstanbul güne hızlı yükselişle başladı

Trump'ın geri adımı sonrası Borsa İstanbul'da hızlı yükseliş
Duruşmaya dakikalar kala Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırı

Gözlerin çevrildiği duruşmaya dakikalar kala korkunç saldırı
Ağırel ve Soykan, Erkan Kork'un şikayeti sonrası gözaltına alınmış

Başsavcılık açıkladı, şikayeti yapan isim resmen bomba
Cumhurbaşkanlığı atamalarında Orhan Gencebay, Şahika Ercümen ve Hülya Koçyiğit dikkat çekti

Cumhurbaşkanlığı atamalarında ünlü isimler dikkat çekti

Doğum Yardımı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğum Yardımı Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmeliğe göre, ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için aylık bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira ödeme yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan Doğum Yardımı Yönetmeliği, Resmi Gazete yer alarak yürürlüğe girdi. 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için yeni destekler ve uygulama esaslarını netleşirken yönetmelik ile doğum yapan Türk vatandaşlarına yönelik maddi destekler genişliyor.

Yönetmeliğe göre ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için aylık bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira ödeme yapılacak.

ÖDEMELER İÇİN 2 ŞART VAR

Ödemeler hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmadan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular e-Devlet ve bakanlıkça belirlenen diğer kanallar aracılığıyla yapılacak. Doğum yardımına hak kazanmak için annenin veya babanın Türk vatandaşı olması ve Türkiye'de ikamet etmesi gerekiyor.

AYLIK 5 BİN LİRAYI BULACAK

İkinci ve sonraki çocuklar için doğum yardımı ödemeleri çocuğun 5 yaşını dolduracağı aya kadar sürecek. Doğum yardımı başvurusu ilk çocuk için doğum tarihinden itibaren 12 ay, diğer çocuklar için ise 5 yaşını tamamlayana kadar yapılabilecek.

DOĞUM YARDIMI HACZEDİLEMEYECEK

Yönetmelik kapsamında yapılan doğum yardımı ödemeleri hiçbir şekilde haczedilemeyecek. Hak sahibinin vefatı, çocuğun kurum bakımına alınması veya vatandaşlığın kaybedilmesi gibi özel durumlarda ise ödemeler kesilebilecek ya da yeni hak sahibi tarafından devam ettirilebilecek. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak haksız yere doğum yardımı alan kişilerin bu ödemeleri faiziyle birlikte geri ödemesi gerekecek. Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen hak sahipleri hakkında da yasal işlem yapılabilecek.

BAŞVURULAR 30 GÜN İÇİNDE YAPILACAK

Yeni düzenlemeye göre 1 Ocak 2025 tarihinden sonra doğan çocuklar için ilk 30 gün içinde başvuru yapılmaması durumunda doğumun gerçekleştiği aya dönük ödeme yapılamayacak. Ancak ilk 30 gün içinde yapılan başvurularda geriye dönük destek alınabilecek. Yönetmelik ile birlikte 5 Mayıs 2015 tarihli eski doğum yardımı yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Yeni sistemle birlikte ailelerin çocuk sahibi olmaya teşvik edilmesi ve çocuklu ailelerin ekonomik olarak desteklenmesi amaçlanıyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Doğum Yardımı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman Yazıcı - Yaşam
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDavut YALANCI:

Savaştan kaçıp Türkiyeye gelen Suriyeli aileler 6 yılda 5 çocuk yapmıştı. Şimdi kendinizi düşünün başka bir ülkeye diyelim ki sürgün yediniz. Gittiniz İngiltereye 5 yılda 4 çocuk yapar mısınız? Bu insanlar Türk vatandaşı yapıldı. Ayrıca plansız şekilde her yıl çocuk yapan aileler de var. Bu paralar, çok çocuk yapana değil; çocuklarının eğitimine ve gelişimine dikkat eden ailelere verilmeli. Değilse ortalık eğitimsiz, sokağa salınmış çocukları doğurması için o tür ailelere teşvik vermiş olur

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtokuşbey:

zamlarda adam gibi maaş verseniz kimse yardıma muhtaç kalmaz. zengini kayırmaktan beliniz koptu.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.