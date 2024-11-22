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Doğukan Manço babası Barış Manço'nun filmiyle ilgili konuştu: Üzerimde baskı var

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Türk müziğinin efsane isimlerinden Barış Manço'nun hayatı film oluyor. Haziran ayında çekimlerine başlanacak filmin başrolünde Ekin Koç yer alacak. Ön hazırlıkları devam eden filmle ilgili Doğukan Manço'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

'Kol Düğmeleri' , 'Aynalı Kemer' ve 'Arkadaşım Eşek' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Barış Manço'un oğlu babasının hayatını konu edinen filmle ilgili konuştu. Manço "Senaryoyu okudum. Çok eğlenceli bir senaryo oldu. Benim üzerimde çok baskı var. 'Sen babana çok benziyorsun. Sen neden oynamıyorsun?' diye. Bildiğim iş değil. Oynarım ama bildiğim iş değil. Herkes bildiği işi yaparsa daha iyi olur" dedi.

1 Şubat 1999'da hayata gözlerini yuman, Türk müzik tarihinin efsane isimlerinden Barış Manço'nun yaşam öyküsünü anlatacak film, Haziran 2025'te sete çıkacak. Ünlü oyuncu Ekin Koç filmde Barış Manço'yu canlandıracak.

Doğukan Manço babası Barış Manço'nun filmiyle ilgili konuştu: Üzerimde baskı varEkin Koç

' KORKUYORUM'

Ekin Koç geçen günlerde katıldığı bir etkinlikte heyecanını "Büyük bir iş olacak. Heyecanlıyım, çok da beklenti var. O yüzden birazcık korkuyorum açıkçası. Beklenti her zaman çok olumlu bir şey değil. Kolay hayal kırıklığı yaratabiliyor. Ben elimden gelenin en iyisini yapacağım" sözleriyle anlatmıştı.

Doğukan Manço babası Barış Manço'nun filmiyle ilgili konuştu: Üzerimde baskı var
Haberler.com / Ezgi Taşlı - Yaşam
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