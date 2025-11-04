Haberler

Doğu Karadeniz'de Sonbahar Güzellikleri

Doğu Karadeniz'de Sonbahar Güzellikleri
Güncelleme:
Doğu Karadeniz'in zirveleri karla kaplanırken, eteklerde sonbaharın renk cümbüşü dikkat çekiyor. Trabzon'da doğa tutkunları, renkli manzaralar eşliğinde yayla ve mesire alanlarında keyifli anlar geçiriyor.

DOĞU Karadeniz'in zirveleri etkili olan karla beyaz örtüyle kaplanırken, eteklerde ise bitki örtüsü sonbaharın renklerine büründü. Trabzon'da mesire alanlarda ağaçlardaki yeşilin yerini sarı, kahverengi ve kırmızı tonlara bırakması, ortaya doyumsuz manzaralar çıkardı.

Doğası ve coğrafi güzellikleriyle turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği Doğu Karadeniz'in zirveleri etkili olan karla beyaz örtüyle kaplanırken, eteklerindeki bitki örtüsünde ise sonbaharın renkleri hakim. Sonbaharın son günlerinde Trabzon'da özellikle mesire alanlarda ağaçlardaki yeşilin yerini sarı, kahverengi ve kırmızı tonlara bırakması, güzel manzaralar oluşturdu. Dağ ve yayla turizmine yönelik pek çok alternatifi bünyesinde barındıran kentte, Tonya ilçesine bağlı Bayra mezrasındaki renk cümbüşünün yanı sıra zirvelerde oluşan bulutlar sonbahar güzellikleri dron kamerasına yansıdı. Trabzon-Giresun sınırında 2 bin 180 rakımlı Sisdağı Yaylası eteklerinden dökülen Sandık Gölü Şelalesi de ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Özellikle sonbaharda günübirlik gezintiye çıkan turistler, doğa tutkunları ve fotoğrafçılar yaylalara akın ediyor. Doğadaki renk değişimini görüntüleyen fotoğraf sanatçılarının kareleri sosyal medyada beğeni topluyor. Kasım ayının ilk günlerinde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar da yayla ve mesire alanlarında aileleriyle birlikte piknik yapıp, sonbaharla oluşan doğa şöleninin keyfini çıkarıyor.

'DAĞLAR BANA İLAÇ OLUYOR'

Kışın yaklaşmasıyla yayladan köye dönüş için son hazırlıklarını yapan Ayşe Uzuner, "Buraların kışı ayrı baharı ayrı güzel. Bu dağlarda 70 yaşına geldim. Buraları çok severim. Dağlarımız ve yaşamımız çok güzel. Dağlar bana ilaç oluyor; insan burada ferahlıyor. Ses ve gürültü yok. Buralar olmazsa hiç yaşayamam" dedi.

'HER YER KARTPOSTALLIK'

Ailesiyle sonbahar gezintisine çıkan Selin Gözaçan "Güneşli bir sonbahar gününü ailemle değerlendirmek için Sis Dağı Yaylası'na geldik. Yaylada böyle bir şelale olduğunu gördük ve ziyaret etmek istedik. Çok güzel ve huzur verici bir yer. Buraya geldiğim için çok mutlu oldum. Dağlarda Kar, yaylalarda son bahar; adeta bir renk cümbüşü, her yer kartpostallık" ifadelerini kullandı.

'BURASI KADAR GÜZEL BİR YER GÖREMEDİM'

Yaşar Gözaçan da "Dünyanın birçok yerini gezdim. Burası kadar güzel bir yer göremedim. Havası ve doğasıyla güzel yerler. Burayı yakın zamanda keşfettik. Her mevsimde de güzel oluyor. Kışın da ayrı güzel oluyor. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Gelen arkadaşlarımız burada huzur bulacak. Karşı dağlarda kar var ama buradaki güneş baharı hissettiriyor" diye konuştu.

