Doğu Anadolu'da Eşgin Az Bulunuyor

Halk arasında eşgin, uçkun ya da ışgın olarak bilenen bitki tezgahlarda kendini göstermeye başladı. Ancak havaların soğuk geçmesi, bölgenin yüksek kesimlerinde hala kar olması bu yıl eşginin az olmasına sebep oldu.

Halk arasında eşgin, uçkun ya da ışgın olarak bilenen bitki tezgahlarda kendini göstermeye başladı. Ancak havaların soğuk geçmesi, bölgenin yüksek kesimlerinde hala kar olması bu yıl eşginin az olmasına sebep oldu.

Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde insanların çok sevdiği ve yediği bitki, havaların soğuk geçmesi nedeniyle bu yıl az olacağı ifade ediliyor. Erzurum'da tezgahlarda ve pazarlarda görülmeye başlanan eşginin demeti ise 30 liradan satılıyor.

Salkım biçimli çiçek durumunu taşıyan genç sürgünler (sap) yetiştiği yörelerde taze olarak tüketilir. Kivi tadında mayhoş lezzetli sevilen bir sebze olsa da halk arasında "meyve" olarak da nitelendirilerek muz ve kivi ile kıyaslanıp "Doğu'nun muzu" ya da "kivisi" biçiminde lanse edilir.

Yüksek yaylalarda karların erimeye başladığı mevsimde fil kulağı biçimli geniş kaba yaprakların arasından yükselen gövde vatandaşlar tarafından dibinden kesilerek dağlardan şehirlere getiriliyor ve "ışgıncı" ya da "ışkıncı" denen satıcılar tarafından demet demet tezgahlarda ve pazarlarda satılıyor. Doğuda bu bitki, yayla muzu olarak adlandırılmaktadır. C vitamini açısından zengin olan besin, A, B1, B2, E ve K vitaminlerini bünyesinde barındırdığı ifade ediliyor. - ERZURUM