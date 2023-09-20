Doğanşehir'de Enkaz Altında Kalan Kişi Yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir kişi, evinin önündeki tuvalet ve banyo eklentisini yıkmaya çalışırken çökme sonucu enkaz altında kaldı. Yaralı kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.