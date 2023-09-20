Doğanşehir'de Enkaz Altında Kalan Kişi Yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir kişi, evinin önündeki tuvalet ve banyo eklentisini yıkmaya çalışırken çökme sonucu enkaz altında kaldı. Yaralı kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde enkaz altında kalan bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karaterzi Mahallesi'nde oturan A.G, evinin ön tarafındaki bağımsız tuvalet ve banyo eklentisini kendi imkanlarıyla yıkmaya çalıştığı esnada çökme meydana geldi.
Enkaz altından kurtarılan A.G, sağlık ekiplerince Akçadağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
A.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam