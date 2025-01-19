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DNA raporu çıktı: Küçük Uzay, Hacı Sabancı'nın oğlu

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Ünlü iş insanı Hacı Sabancı'nın evliliği devam ederken Fatma D'den dünyaya gelen 4 yaşındaki Uzay'ın babası olduğu iddiasıyla açılan dava sonuçlandı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA incelemesinde, Hacı Sabancı'nın, yüzde 99.99 olasılıkla Uzay'ın babası olduğu belirlendi.

Sosyetenin tanınmış isimlerinden ünlü iş insanı Hacı Sabancı, 2021 yılında Nazlı Kayı ile görkemli bir düğünle dünya evine girdi. 2021 yılında Fatma D. ile sosyal medyadan tanışmalarının ardından gelişen ilişki sonucunda dünyaya gelen çocuğun babasının evliliği devam eden Hacı Sabancı olduğu iddia edildi. Fatma D. isimli kadın, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak babalık davası açtı.

MAHKEME ADLİ TIP'A SEVK ETTİ

Mahkeme, Sabancı'nın "Uzay" isimli çocuğun babası olup olmadığının tespiti için konuyu Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Taraflar Adli Tıp Kurumu'na gelerek DNA örneği verdi. Kurumdan gelen babalık testi sonucu davanın görüldüğü İstanbul Aile Mahkemesi'ne ulaştı.

SABANCI, KÜÇÜK UZAY'IN BABASI ÇIKTI

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Hacı Sabancı'nın yüzde 99.99 olasılıkla Uzay'ın babası olduğu belirlendi. DNA raporunda, "Uzay D'ye ait DNA profili ile anne Fatma D'ye ait DNA profilinin ve baba olduğu iddia edilen Hacı Sabancı'ya ait DNA profilinin karşılaştırması yapıldı. Elde edilen sonuçlar itibari ile Sabancı'nın yüzde 99.99 ihtimalle Uzay D'nin biyolojik babası olabileceği tespit edildi." ifadeleri kullanıldı. Bu gelişmeyle birlikte, mahkemenin Hacı Sabancı'nın babalığının resmen tanınması ve çocuğun nüfus kaydının düzeltilmesi yönünde karar vermesi bekleniyor.

DNA raporu çıktı: Küçük Uzay, Hacı Sabancı'nın oğlu
Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

fakir yaptimi, ahlaksiz diyor insanlar... zengini de zkine sahib olamiyor...

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Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Yırttı çocuk..

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Haber YorumlarıHüseyin Soyak:

iş kadını iyi ticaret yapmış

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Haber YorumlarıAdsız biri:

Çocuk zaten yırtar. Asıl anası yırttı ohh iyi yapmadım kapak attım hayatım kurtuldu diye göbek atıyodur

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Vefanın bacısı gibi buda, iyi yere kapak atmış. Vefanın da bacısı Netanyahu ya kapak attı. Vefa da manası kesilmesin diye şartsız koşulsuz destek veriyor netana

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Haber Yorumlarıismail ŞEN:

gothe koydun uzayyy

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Haber Yorumlarıakif:

Bu tezgaha nasıl düştün hacı abi

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Deli gibi aşık olmuştur. Evli oldugunu bile bilmiyordur. Hamile kalınca da ış tama olmuş. Yazık çocuğa. Hayat para oldu yalan yok. Yasamak için ama böyle değil işte. Hayattaki küçük bir nüans. Ikı dakkalık zevk için birilerine acı vermek. Bu işlerde karar vermek çok zor olmamalı. Yapan, yapılan, sonuç, neden engellenmedi..... vs vs hep sorgulanmalı diye düşünüyorum. Adalet kararini verecektir. Birilerine sormadan dogimurmak da suç teşkil etmeli sanki. Allah kolaylık versin.

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