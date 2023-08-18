Diyarbakır'da Polisler Çocuklara Dondurma Dağıttı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sıcaktan bunalıp Anzele suyuna giren çocuklara dondurma dağıttı. Diyarbakır'da hava sıcaklığının yüksek seyretmesiyle birlikte Diyarbakır Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Sur ilçesinde bulunan Anzele suyunda serinlemek isteyen çocuklara dondurma ikramında bulunarak, bir nebze de olsa içlerini ferahlattı. Polis ekiplerinin çocuklara dondurma dağıtması sevinçle karşılandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sıcaktan bunalıp Anzele suyuna giren çocuklara dondurma dağıttı.

Diyarbakır'da hava sıcaklığının yüksek seyretmesiyle birlikte Diyarbakır Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Sur ilçesinde bulunan Anzele suyunda serinlemek isteyen çocuklara dondurma ikramında bulunarak, bir nebze de olsa içlerini ferahlattı.

Polis ekiplerinin çocuklara dondurma dağıtması sevinçle karşılandı. - DİYARBAKIR