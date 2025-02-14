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Rezidansta çamurlu sondaj suyu! Vatandaş, büyükşehir belediyesine tepkili

Rezidansta çamurlu sondaj suyu! Vatandaş, büyükşehir belediyesine tepkili
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Diyarbakır'da bulunan Piyalepaşa Rezidansı'nda yaşayanlar, iki aydır ciddi bir su sorunu ile karşı karşıya. Belediye tarafından bağlanan su sayaçlarına rağmen bölgeye şebeke suyu verilmiyor. Rezidans sakinleri, çamur ve kir içeren sondaj suyu kullanmak zorunda kalıyor.

Diyarbakır merkez Elazığ Caddesi üzerinde yer alan 112 daireli Piyalepaşa Rezidansı sakinleri, son iki aydır ciddi bir su sorunu ile karşı karşıya. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık iki ay önce su sayaçlarını bağlamış olmasına rağmen, bölgeye şebeke suyu verilmedi. Bunun yerine, rezidans sakinleri sondaj suyu kullanmak zorunda kalıyor. Bu su da çamurlu aktığı için sağlığı tehdit ediyor.

DİSKİ ÇÖZÜM BULMUYOR

Piyalepaşa Rezidansı sakinleri, durumu defalarca ilgili kurumlara bildirmelerine rağmen, hiçbir somut adım atılmadığını ve konu ile ilgilenilmediğini dile getiriyor. DİSKİ su dağıtım birimi ile yapılan görüşmelerin de sonuçsuz kaldığını belirten site sakinleri duruma tepkili.

VATANDAŞLAR ÇAMURLU SU KULLANIYOR

Diyarbakır, yer altı su kaynakları bakımından Türkiye'nin en zengin illerinden biri olarak bilinirken, bu tür sorunlar bölgedeki halkı hayal kırıklığına uğratıyor. 2025 yılında şehir merkezinde, vatandaşlar çamurlu su kullanmak zorunda kalırken, su temini konusunda yaşanan bu sorunlar, halkın tepkisini çekiyor. Piyalepaşa Rezidansı sakinleri, yaşadıkları sıkıntının bir an önce giderilmesini talep ediyor ve yetkililerin konuya duyarsız kalmamasını bekliyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Yaşam
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