Diyarbakır'da Okulda Yemek Zehirlenmesi: 53 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

DİYARBAKIR'da öğle yemeği yedikten bir süre sonra rahatsızlanan 53 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerden 47'si, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay, dün Kayapınar ilçesindeki Güleçoba Aşikan İlkokulu'nda meydana geldi. Okulda yedikleri öğle yemeğinin ardından ders bitimiyle evlerine giden 53 öğrenci, rahatsızlandı. Ateş, kusma ve mide bulantısı gibi şikayetlerde bulunan öğrenciler, aileleri tarafından zehirlenme şüphesiyle çevredeki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan öğrencilerden 47'si taburcu edilirken, 6 öğrencinin tedavisine devam ediliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.