Diyarbakır'da Fırat Bulvarı Kavşağı'nda Artan Kazalar Endişe Yaratıyor

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde son 3 ayda Fırat Bulvarı Kavşağı'nda meydana gelen kazalar, esnaf ve mahalleli arasında endişe yaratıyor. Kavşak çevresindeki araçların hız yapması nedeniyle 3 araç iş yerlerine girdi, 1 kişi hayatını kaybetti ve 8 kişi yaralandı. Mahalleli ve esnaf, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ve kasis talep ediyor.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, sık sık kazaların yaşandığı Fırat Bulvarı Kavşağı'nda son 3 ayda 3 araç, farklı 2 iş yerlerine girip, 1 kişinin ölümüne 8 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Kavşak çevresindeki esnaf ve mahalleli, her an diken üstünde olduklarını, araçların özellikle akşamları hız yaptıklarını belirterek, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ve kasis talebinde bulundu.

Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda sık sık kazaların yaşandığı Fırat Bulvarı Kavşağı'nda 30 Haziran'da Bager Polat yönetimindeki 34 BGR 221 plakalı cip, O.E.'nin kullandığı 21 ABN 304 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Savrulan 2 araç, kaldırımdaki 2 yayaya çarptıktan sonra, kapalı olan alışveriş merkezinin kepenklerini kırıp, içeri girdi. Yayalardan 5 çocuk babası Aydın Gündoğar hayatını (52) kaybetti, 7 kişi ise hastanede tedaviye alındı. Cipin 1,27 promil alkollü çıkan sürücüsü Bager Polat, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

19 Eylül'de de saat 04.00 sıralarında aynı kavşakta A.Ö.'nün kontrolünü yitirdiği minibüs, kaldırıma çıkıp pastane önündeki saksı ve sandalyelere çarptı. Kazada sürücü hafif yaralandı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri hem gece hem de gündüz kazaların yaşandığı kavşak ve çevresinde denetimlerini sürdürürken, mahalleli ve esnaf, özellikle polisin olmadığı geç saatlerde araçların bölgede hız yaptığını ve sık sık kazaların yaşandığını söyledi. Ailelerin çocuklarıyla kavşaktan geçmeye korktuğunu ve yollarını uzatarak diğer cadde ve sokaklardan geçtiklerini belirten mahalleli, kavşak ve çevresine EDS ve kasis yapılmasını talep ediyor.

'AİLELER, ÇOCUKLARINI ORADAN GEÇİRMEK İSTEMİYOR'

Bölgedeki, 200 hanenin bulunduğu sitenin yöneticisi Hacı Akkış, kavşak ve çevresinde kasislerin olması gerektiğini ifade ederek, "En acilinden, önleyebilecek tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Biz oralardan gelip giderken bile tedirgin oluyoruz. Aileler, çocuklarını oradan geçirmek istemiyor. Diğer sokaklardan geçirmeye çalışıyorlar. Araçların bu kavşakta bile yarıştıklarına ben 2 akşam önce şahit oldum. Bunların önlenmesi için yetkililerin bunlara çözüm bulması gerekir" diye konuştu.

'POLİS VARKEN HIZLARINI KESİYORLAR'

Semtte oturan Adem Özer, özellikle gece yarıları, araç sürücülerinin daha çok hız yaptığını ve bu durumun da kazalara neden olduğunu söyleyerek, "Bunun önlenmesi için en azından bir kamera sistemi ya da yaya geçitlerinde ışıkların konulması gerekiyor. Böyle denetlemekle bu işler hallolmuyor. Polislerin olduğu zaman hızlarını kesiyorlar, olmadığı zaman da istediği gibi basıyorlar. Bu da tabii ki ister istemez kazalara neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Esnaf Osman Özden de mutlaka önlem alınması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Her zaman memur arkadaş burada olmuyor. Herkes yavaş bir şekilde geçse, güzel bir şekilde gitse iyi olur. Elektronik denetleme sistemi olursa çok iyi olur, bir radar sistemi olursa çok iyi olur. Yani en azından millet bir kaza görmez, kimsenin canına bir zeval gelmez. Kasis olursa çok iyi olur. En azından kaza olmaz, herkes önlemini alır, kimseye bir şey olmaz. Bugün bir insana da yazıktır, bir araca da yazıktır. Zaten insan daha önemlidir." (DHA)