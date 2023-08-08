Diyarbakır'da 6 torunuyla TIR dorsesinde yaşam mücadelesi veren kadın

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayan Hanım Demir, evinin çökmesi nedeniyle TIR dorsesinde torunlarıyla yaşamaya çalışıyor. Oğlu cezaevine girdiğinde gelini de çocuklarıyla birlikte terk eden Demir, evinin tadilatı için destek bekliyor.

DİYARBAKIR'da, Hanım Demir (60), yaşları 6 ile 16 arasında değişen 6 torunu ile TIR dorsesinde yaşam mücadelesi veriyor. Oğlu cezaevine girince gelini de çocuklarını bırakıp giden Hanım Demir, evinin damının çöküp, kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle arazideki TIR'ın dorsesinde torunlarıyla yaşamaya çalıştığını söyledi

Sur ilçesinde yaşayan astım hastası Hanım Demir, 2015'te terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği hendek ve çukur eylemlerinde evini terk etmek zorunda kaldı. Demir, bir iş insanın bağışladığı ve Seyrantepe TOKİ mevkisindeki arazide eve dönüştürülen TIR dorsesinde yaşamaya başladı.

Torun Melek S. (13) de sıcaktan dolayı dorsede yatamadıklarını söyleyerek, "Alipaşa'daki evimizi istiyoruz. Makine yok, pervane yok, televizyon yok, hiçbir şey yok burada. Alipaşa'da yıkılan bir evimiz var. Yüreği güzel olanlar, tamir etseler orada güzelce yaşayabiliriz" dedi.